Помогитееееее пожалуйсстаа просто нету времени

Русский язык
Помогитееееее пожалуйсстаа просто нету времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хмхмхм  а какой класс?
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