Еще раз помогите. 6.Укажите слово,в котором есть глухой согласный звук,не имеющий пары по глухости-звонкости. 1)шляпа 2)часть 3)каюта 4)форма 7.Укажите слово,в котором есть звонкий согласный звук,не имеющий пары по глухости-...
Русский язык
Еще раз помогите. 6.Укажите слово,в котором есть глухой согласный звук,не имеющий пары по глухости-звонкости. 1)шляпа 2)часть 3)каюта 4)форма 7.Укажите слово,в котором есть звонкий согласный звук,не имеющий пары по глухости-звонкости. 1)бочка 2)абзац 3)басня 4)жучок 12.Укажите,какая буква названа НЕВЕРНО. 1)л-эль 2)п-пэ 3) ф-эф 4)х-хэ
Ответ(ы):
Гость:
6. слово каюта (звук К) 7. слово басня (звук Н) 8. буква х-хэ ( правильно ха)
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