Еще раз помогите. 6.Укажите слово,в котором есть глухой согласный звук,не имеющий пары по глухости-звонкости. 1)шляпа 2)часть 3)каюта 4)форма 7.Укажите слово,в котором есть звонкий согласный звук,не имеющий пары по глухости-...

Русский язык

Еще раз помогите. 6.Укажите слово,в котором есть глухой согласный звук,не имеющий пары по глухости-звонкости. 1)шляпа 2)часть 3)каюта 4)форма 7.Укажите слово,в котором есть звонкий согласный звук,не имеющий пары по глухости-звонкости. 1)бочка 2)абзац 3)басня 4)жучок 12.Укажите,какая буква названа НЕВЕРНО. 1)л-эль 2)п-пэ 3) ф-эф 4)х-хэ

Автор: Гость