Work in pairs fill in the table with the missing words make up as many santences as you can

Английский язык
Work in pairs fill in the table with the missing words make up as many santences as you can
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Перевод работайте в парах и заполните таблицу пропущенными словами. Сделайте как можно больше предложений
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