Помогите!!!! Вставить по два нераспространенных определения 1) Акация,__и__, бросала прозрачную тень на фонтан. Акация бросала прозрачную тень на фонтан, __ и __. 2) Огоньки, __ и __, ярко горели в ночном небе. Огоньки ярко ...

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Помогите!!!! Вставить по два нераспространенных определения 1) Акация,__и__, бросала прозрачную тень на фонтан. Акация бросала прозрачную тень на фонтан, __ и __. 2) Огоньки, __ и __, ярко горели в ночном небе. Огоньки ярко горели в ночном небе, __ и __. 3) Ветер, __ и ___, шевелил молодые листочки. Ветер шевелил молодые листочки, ___ и ___. 4) Трава,__ и __, была покрыта крупными каплями росы. Трава была покрыта крупными каплями росы,___ и __.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Акация, душистая и высокая, бросала прозрачную тень на фонтан. Акация бросала прозрачную тень на фонтан, прозрачный и величественный. 2) Огоньки, яркие и необыкновенные, ярко горели в ночном небе. Огоньки ярко горели в ночном небе, звездном и таинственном. 3) Ветер, нежный и теплый, шевелил молодые листочки. Ветер шевелил молодые листочки, зеленые и слабые. 4) Трава, высокая и сочная, была покрыта крупными каплями росы. Трава была покрыта крупными каплями росы,игристой и сверкающей.
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