Запишите выражение для вычисления площади фигуры: решайте только под б и в
Математика
Запишите выражение для вычисления площади фигуры: решайте только под б и в
Ответ(ы):
Гость:
Б) y*m + (m-x)*(n-y) в) d*(a+b+n) + (c-d)*(a+b) + b*a
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