Понаблюдайте за питанием рыб в аквариуме или любого домашнего животного .покорми птиц в парке попробуй ответить на такой вопрос Почему животным надо постоянно находить пищу а человеку готовить каждый день еду почему нельзя хоро...
Биология
Понаблюдайте за питанием рыб в аквариуме или любого домашнего животного .покорми птиц в парке попробуй ответить на такой вопрос Почему животным надо постоянно находить пищу а человеку готовить каждый день еду почему нельзя хорошенько наесться один раз на всю жизнь ? Не бойся высказать собственное мнение
Ответ(ы):
Гость:
Энергия требуется каждый день и ее нужно дополнять, а нужные питательные вещества находятся именно в пище
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