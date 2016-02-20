ПОНИМАЮ НЕМНОГО НЕ ТО НО СЕЙЧАС НАДО КАК НИКОГДА!официальный курс обмена 1 евро по отношению к российскому , установленный ЦБ РФ на 20.02.2016 (формат 0,0000).

Математика

ПОНИМАЮ НЕМНОГО НЕ ТО НО СЕЙЧАС НАДО КАК НИКОГДА!официальный курс обмена 1 евро по отношению к российскому , установленный ЦБ РФ на 20.02.2016 (формат 0,0000).

Автор: Гость