СРОЧНО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из двух пунктов,расстояние между которыми 40км,навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипедиста в 4раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пеш...

Математика
СРОЧНО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из двух пунктов,расстояние между которыми 40км,навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипедиста в 4раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипедиста,если известно,что они встретились через 2,5 ч после своего выхода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, скорость пешехода х, тогда(х+4х)*2,5=4012,5х=40х=3,2км/ч скорость пешеходаВот3,2*4=12,8км/ч скорость велосипедиста 

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