Попытайтесь определить происхождение такой эмоции как гнев

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Гнев может возникать по разным причинам. Первой причиной является фрустрация (нервное истощение), вызванная многочисленными препятствиями и помехами и мешающая продвижению к цели. Фрустрация может нести на себе специфической отпечаток задачи, которую вы решаете, или носить более общий характер, определяемый вашим образом жизни. Ваш гнев возникнет с большей вероятностью и будет более сильным, если вы считаете, что человек, создавший вам помехи, действовал деспотически, несправедливо или просто вам назло. Если человек намеренно хочет вызвать у вас фрустрацию или доводит вас до полного нервного истощения просто потому, что не может понять, как его поступки способны влиять на вашу деятельность, то вы с большей вероятностью испытаете гнев, чем в том случае, когда полагаете, что у него просто нет другого выбора. Но препятствием, вызывающим фрустрацию, не обязательно оказывается какой–то человек. Вы можете разгневаться на предмет или явление природы, вызвавшие вашу фрустрацию, хотя, возможно, при этом почувствуете, что ваш гнев менее обоснован.