Как влияет на климат географическая широта
География
Как влияет на климат географическая широта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самым прямым образом : чем широта меньше (то беж чем ближе мы к экватору) , тем климат жарче. С климатом на прямую связана растительность, с растительностью напрямую связана почва
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ответить на вопросы по тексту. Срооочно 1) How many holidays do Russian schoolchildren have a year? 2) what are the longest school holidays? ...
Литература
Необходимо выбрать верный вариант ответа(объясните): а) это рассказ о событиях б) это доказательство какой-то мысли. Каждый зверь защищается ...
Математика