Задача номер 3, во вложении
Химия
Задача номер 3, во вложении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество вещества ацетилена, подвергнутое гидратации, равно 39/(2*12 + 2*1) = 1,5 моль. Теоретический выход альдегида, в соответствии с уравнением, равен 1,5 моль, или 1,5*(26 + 18) = 66 граммов. Доля массового выхода по сравнению с теоретическим равна 39,6*100/66 = 60%. Ответ: 60%
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