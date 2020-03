Ответить на вопросы по тексту. Срооочно 1) How many holidays do Russian schoolchildren have a year? 2) what are the longest school holidays? 3) when do they begin and finish? 4) where can russian schoolchildren travel in su...

Английский язык

Ответить на вопросы по тексту. Срооочно 1) How many holidays do Russian schoolchildren have a year? 2) what are the longest school holidays? 3) when do they begin and finish? 4) where can russian schoolchildren travel in summer? 5) what place did peter travel to last summer? 6) did he like the place? 7) what did he write about it? 8) is peter going to visit this place again? текст В России у нас есть школьные каникулы весной,летом,осенью и зимой. Летние каникулы самые длинные. Они обычно начинаются в июне и заканчиваются в августе. Школа начинается в сентябре. Российские школьники говорят, что им нравятся их летние каникулы. Многие дети проводят свои летние каникулы в стране . Некоторые мальчики и девочки путешествуют в России и за рубежом с родителями. Россия-очень большая страна, больше, чем многие страны в мире. Есть много интересных мест в нем. В последние каникулы родители и я ездили в Нижний Новгород. Нижний Новгород-старинный город на Волге. Моя сестра Катя и наши родители поехали в Нижний Новгород на поезде . Путешествовать на поезде можно комфортно как путешествовать самолетом или морским путем. Нам понравился Город Нижний Новгород , один из крупнейших и старейших городов России. мы увидели Кремль с его тринадцатью башнями и прошли по Покровской улице, чтобы купить некоторые подарки для наших друзей. ? я наслаждались нашим праздникам. Мы собираемся посетить Нижний Новгород еще раз следующим летом.

Автор: Гость