Помогите решить пример желательно каждое действие на писать пожалуйста 12 √ 5 -5 √ 320 -√180
Математика
Помогите решить пример желательно каждое действие на писать пожалуйста 12 √ 5 -5 √ 320 -√180
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320= 64*5 тоесть 8 выносим за корень 180= 36*5 тоесть выносом 6 за корень 12 (5) - 8 (5)-6 (5)= -2 (5) (5) -это корень из 5
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