В каких странах древнего мира появились школы

Обществознание
В каких странах древнего мира появились школы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страны Древнего Востока (Индия,Китай,Палестина,Ассирия)
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