Разложите на множители: 2x(a-b)-m(a-b) G: CHJXYZR!!!!

Алгебра
Разложите на множители: 2x(a-b)-m(a-b) G: CHJXYZR!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a-b)(2x-m)  кажется так!
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