После того как от мотка проволки отрезали 8м , а потом в 3 раза больше , в нем осталось 49м . Сколько метров проволки ьыло в мотке?

Математика

После того как от мотка проволки отрезали 8м , а потом в 3 раза больше , в нем осталось 49м . Сколько метров проволки ьыло в мотке?

Автор: Гость