После того как от мотка проволки отрезали 8м , а потом в 3 раза больше , в нем осталось 49м . Сколько метров проволки ьыло в мотке?
Математика
После того как от мотка проволки отрезали 8м , а потом в 3 раза больше , в нем осталось 49м . Сколько метров проволки ьыло в мотке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в 3 раза больше от 8, значит 8х3=24 метра 49+24+8=81
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