Последовательность действий при изучении биологических объектов под микроскопо??
Биология
Последовательность действий при изучении биологических объектов под микроскопо??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1проверит микроскоп 2нависти свет на микроскоп 3Прикрепить материю которую будете смотреть 4 все готово
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