Пословицы народов краснодарского края о силе разума,знаний,умелых рук
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Пословицы народов краснодарского края о силе разума,знаний,умелых рук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Каков разум, таковы и речи" "Ростом с тебя, а разумом с теля" " Время и случай разум подают" " Ученье — свет, а неученье — тьма" "Повторенье — мать ученья" " Не стыдно не знать, стыдно не учиться" " Умелые руки не знают скуки" " С молитвой в устах, с работой в руках" "Без труда не вытащишь и рыбку из труда"
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