Пословицы народов краснодарского края о силе разума,знаний,умелых рук

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Пословицы народов краснодарского края о силе разума,знаний,умелых рук
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Автор: Гость
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Гость:
"Каков разум, таковы и речи"  "Ростом с тебя, а разумом с теля"  " Время и случай разум подают"  " Ученье — свет, а неученье — тьма"  "Повторенье — мать ученья"  " Не стыдно не знать, стыдно не учиться"  " Умелые руки не знают скуки"  " С молитвой в устах, с работой в руках"  "Без труда не вытащишь и рыбку из труда"
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