Пословицы про труд и лень 3-10

Гость: Гость:

Любишь кататься - люби и саночки возить.Больше дела – меньше слов.Птицу узнают по полету, а человека по работеПод лежачий камень и вода не течетСкучен день до вечера, коли делать нечего.Ученье без уменья не польза, а беда.Золото проверяют огнём, человека – трудом.Не учи безделью, а учи рукоделью.Без труда нет добраКто не работает, тот и не ест.