Поставь число 20220 виде суммы разрядных слагаемые.
Математика
Поставь число 20220 виде суммы разрядных слагаемые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 тысяч разряды тысяч ,2 сотни 2 десятки 0 единицы
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