В 1 пачке на 30т больше чем во 2 сколько тетрадей надо переложить из 1 пчки во второю ??тобы уровнять число тетрадей в пачке

Математика

В 1 пачке на 30т больше чем во 2 сколько тетрадей надо переложить из 1 пчки во второю ??тобы уровнять число тетрадей в пачке

Автор: Гость