В 1 пачке на 30т больше чем во 2 сколько тетрадей надо переложить из 1 пчки во второю ??тобы уровнять число тетрадей в пачке

Математика
В 1 пачке на 30т больше чем во 2 сколько тетрадей надо переложить из 1 пчки во второю ??тобы уровнять число тетрадей в пачке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 пачка = х+30 2 пачка = х нужно переложить с 1 пачки во 2ую 15 тетрадей получится так: 1 пачка=х+30-15 2 пачка=х+15 соответственно: 1 пачка=х+15 2 пачка=х+15 и они равны.
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