Поставь пропущенные буквы. Курорт ...оровое-самое красивое место в нашей стране.
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Поставь пропущенные буквы. Курорт ...оровое-самое красивое место в нашей стране.
Ответ(ы):
Гость:
Курорт боровое-самое красивое место в нашей стране
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