Поставь скобки так, чтобы записи были верными 69 - 54:3 + 6 = 63 69 - 54:3 + 6 = 11 69 - 54:3 + 6 = 57 69 - 54:3 + 6 = 45

Математика

Поставь скобки так, чтобы записи были верными 69 - 54:3 + 6 = 63 69 - 54:3 + 6 = 11 69 - 54:3 + 6 = 57 69 - 54:3 + 6 = 45

Автор: Гость