При каких значениях параметра a уравнение 3x^2-5x+2a=0 имеет различные положительные к??рни? Пожалуйста,помогите!

Алгебра
При каких значениях параметра a уравнение 3x^2-5x+2a=0 имеет различные положительные к??рни? Пожалуйста,помогите!
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