Как вы понимаете эту цитату "не ждите от жизни ничего лучше того что у вас есть теп??рь" Толстой.Можно только своими словами,Пожалуйста
Литература
Как вы понимаете эту цитату "не ждите от жизни ничего лучше того что у вас есть теп??рь" Толстой.Можно только своими словами,Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никогда не нужно ждать от жизни чего-то лучшего.Чтобы получить что-то лучшее нужно совершенствовать себя и добиваться поставленных целей.
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