Как вы понимаете эту цитату "не ждите от жизни ничего лучше того что у вас есть теп??рь" Толстой.Можно только своими словами,Пожалуйста

Литература

Как вы понимаете эту цитату "не ждите от жизни ничего лучше того что у вас есть теп??рь" Толстой.Можно только своими словами,Пожалуйста

Автор: Гость