Составь числовое выражение произведение суммы чисел 120 и 4 и разность чисел 120 и 4 в??числить вычислить не требуется

Математика

Составь числовое выражение произведение суммы чисел 120 и 4 и разность чисел 120 и 4 в??числить вычислить не требуется

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