Составьте меню используя прилагательные с картинки и слова:пюре, каша, пирожки, коктейль,запеканка, рулет, паштет.
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Составьте меню используя прилагательные с картинки и слова:пюре, каша, пирожки, коктейль,запеканка, рулет, паштет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое паштет каша пюре рулет пирожки запеканка кокттель
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