Кота Базилио посадили в подвал за плохое поведение. Базилио питался там одними мы??ами. Он поймал их за 4 дня 80 штук. При этом его мастерство день ото дня возрастало, и он каждый день ловил столько мышей, сколько во все предыд...

Гость: Гость:

80÷2 =40 мышей кот поймал в четвёртый день (80-40)÷2 =20 мышей кот поймал в третий день 80-40-20=20 мышей пойманы в 1 и 2 дни вместе 20÷2=10 мышей кот поймал в первый день. А так как каждый день он ловил столько же мышей сколько и в предыдущие дни, значит и во второй день он поймал тоже 10 мышей