Кота Базилио посадили в подвал за плохое поведение. Базилио питался там одними мы??ами. Он поймал их за 4 дня 80 штук. При этом его мастерство день ото дня возрастало, и он каждый день ловил столько мышей, сколько во все предыд...
Математика
Кота Базилио посадили в подвал за плохое поведение. Базилио питался там одними мы??ами. Он поймал их за 4 дня 80 штук. При этом его мастерство день ото дня возрастало, и он каждый день ловил столько мышей, сколько во все предыдущие дни вместе. Сколько мышей поймал Базилио в каждый из этих четырёх дней? Без уравнение! Быстрее!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80÷2 =40 мышей кот поймал в четвёртый день (80-40)÷2 =20 мышей кот поймал в третий день 80-40-20=20 мышей пойманы в 1 и 2 дни вместе 20÷2=10 мышей кот поймал в первый день. А так как каждый день он ловил столько же мышей сколько и в предыдущие дни, значит и во второй день он поймал тоже 10 мышей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Составить программу выставления суммы и произведения двух чисел а и б. а, б - исхо??ные числа х - сумма у - произведение program name var...
Русский язык
ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!! Поставте все глаголы в форму 3-го лица ед.ч по образцу. Образец:гонит,гоняет. СЛОВА:гонять,держа,удерживать,смот...
Українська мова