Составить программу выставления суммы и произведения двух чисел а и б. а, б - исхо??ные числа х - сумма у - произведение program name var a, б, x, y: real; begin writeln ('Выведети значение переменной а'); readln (a); ...
Информатика
Составить программу выставления суммы и произведения двух чисел а и б. а, б - исхо??ные числа х - сумма у - произведение program name var a, б, x, y: real; begin writeln ('Выведети значение переменной а'); readln (a); writeln ('Выведети значение переменной б'); readln (б) Что дальше, подскажите, пожалуйста!?
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