Самый короткий месяц в году - февраль . в нем 29 дней. в декабре 31день. на сколько в декабре дней чем феврале
Математика
Самый короткий месяц в году - февраль . в нем 29 дней. в декабре 31день. на сколько в декабре дней чем феврале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В декабре больше дней чем в Феврале на 2 дня.
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