Самый короткий месяц в году - февраль . в нем 29 дней. в декабре 31день. на сколько в декабре дней чем феврале

Математика

Самый короткий месяц в году - февраль . в нем 29 дней. в декабре 31день. на сколько в декабре дней чем феврале

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