Поставить тире там где это надо.Подчеркнуть грамматические основы и объяснить. Услуга в дружбе вещь святая Прекрасный человек Иван Иванович Аврал это общая работа Гусь,известно,птица важная Броска вроде как пчелка Воздух ...

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Поставить тире там где это надо.Подчеркнуть грамматические основы и объяснить. Услуга в дружбе вещь святая Прекрасный человек Иван Иванович Аврал это общая работа Гусь,известно,птица важная Броска вроде как пчелка Воздух чист и свеж Дружба не услуга Мы вольные птицы Ломоносов был великим ученым и поэтом Ломоносов сын рыбака с дальнего Севера Сережка мне приятель Трижды три девять Сады сажать жизнь украшать Наша задача учиться Иван Иванович также преподаватель Иванов теперь известный стилист Кто ваши соседи? Люди здесь необыкновенной доброты Два самого пара Чай пить не дрова рубить Мужество есть великое свойство души Вы,сударь,камень,сударь,лед.

Автор: Гость