Посторойте график функции,заданой формуле y=3х-1,где -3lt;хlt;3.Определите по графику:1)значение аргумента х,если соответсвует ему значению функций равно2;2)какие точки А(2;5),В(1;6),С(-1;-4)принадлнжат графику данной функции?
Математика
Посторойте график функции,заданой формуле y=3х-1,где -3lt;хlt;3.Определите по графику:1)значение аргумента х,если соответсвует ему значению функций равно2;2)какие точки А(2;5),В(1;6),С(-1;-4)принадлнжат графику данной функции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=3x-1-линейная ф-ия,граф. явл. прямая.
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