Построй луч cd и отметь на нем точку а и в так чтобы точка в находилась между точкам?? с и а
Математика
Построй луч cd и отметь на нем точку а и в так чтобы точка в находилась между точкам?? с и а
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С____в_________а_________d________
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