Построить график функции у=-х^2+8х
Алгебра
Построить график функции у=-х^2+8х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО Разложили на множители и получили корни y = - x*(x-8) - х1 = 0 и х2 = 8 - точки пересечения с Х. у(0) = 0 - точка пересечения с осью У.
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