Помогите пжста!!! Русский 3 класс. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! №1 Когда между однородными членами ставится запятые? А) всегда Б) если они соединены союзами А и НО В) если между ними нет союза Г) если они соединены одиночным союзам...

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Помогите пжста!!! Русский 3 класс. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! №1 Когда между однородными членами ставится запятые? А) всегда Б) если они соединены союзами А и НО В) если между ними нет союза Г) если они соединены одиночным союзам И №2 Отметь предложения, которых НЕПРАВИЛЬНО расставлены знаки препинания. Исправь. А) Он писал рассказы, и стихотворения Б) Я был и в лесу и в поле и в горах В) Ветер загудел, затрещал, сорвал крышу Г) Ветер рвётся ломает сучья поднимает пыль №3 Отметь предложения с однородными сказуемыми. Расставь недостающие запятые. А) Волны бились кипели и метались Б) Птички порхают поют гнёзда тёплые вьют В) В нашем клубе часто проходят выставки Г) Ласточки и стрижи летали над крышами Д) На празднике мы пели и читали стихи Е) На севере деревья растут медленно Ж) В нашем лесу растут сосна ель и берёза З) Наша учительница добрая но требовательная № 4 Отметь предложения с однородными второстепенными членами А) В лесу созрели земляника и ежевика Б) Зал украшен цветами, шарами, плакатами В) Весной лес ожил, зазеленел, повеселел №5 В каком предложении нужно поставить запятую? А) Все живые организмы вдыхают кислород а выдыхают углекислый газ Б) В состав воздуха входят кислород и азот В) Чугун и сталь получают из железной руды № 6 Расставь недостающие запятые. Сколько в тексте предложений с однородными членами? "У крыльца Илья увидел ежа. Он взял ежа в руки осторожно погладил. Ёж испугался свернулся клубком. Илья угостил гостя молоком и сыром." А) 2 Б) 3 В) 4 № 7 В каком предложении НЕ НУЖНО ставить запятую? А) Мама пекла кексы, а Юля выкладывала их на блюдо. Б) Папа устал на работе, но тоже помогал. В) Кексы получились ароматные, румяные. Г) Гости приходили и садились за стол. № 8 Отметь верное утверждение в сложном предложении. А) Простые предложения не разделяются запятыми. Б) Простые предложения не разделяются запятыми, если они соединены союзам И В) Может быть два и более простых предложений. № 9 Отметь сложное предложение. А) Вышли мы на лужайку. Б) На лужайке мечется заяц, а около него две сороки стрекочут. В) Они то взлетят, то на землю сядут. Г) Заяц прижал уши и поскакал в лес. № 10 Расставь недостающие запятые. Отметь простые предложения с однородными сказуемыми. А) Сидит бурундук на кедровой шишке орешки шелушит. Б) Бурундук набил за щёки орешков и потащил их в норку. В) В норке сдавил бурундук щёки лапками изо рта посыпались кедровые орешки.

Автор: Гость