В уравнении химической реакции,схема которой CH3COOH+O2=CO2+H2O Коэффициент перед формулой кислорода равен 3,5,2,4
Химия
В уравнении химической реакции,схема которой CH3COOH+O2=CO2+H2O Коэффициент перед формулой кислорода равен 3,5,2,4
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Коэффициент перед формулой кислорода равен 2
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