Построить график функции y=1.2x-3 и y=0.3x-5
Алгебра
Построить график функции y=1.2x-3 и y=0.3x-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=0,3х-5 сейчас кину и первое
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