Построить график функции y=1.2x-3 и y=0.3x-5

Алгебра
Построить график функции y=1.2x-3 и y=0.3x-5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=0,3х-5 сейчас кину и первое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста плиз помогте пожалуйста плиз номер4
Ответить
Математика
Как решить примеры 31100-4180*3+236*2,2600-5320:4+140*3
Ответить
Русский язык
Собери в Семейки одинаковые слова Запиши их обозначь корни проверить чтобы в корне одинаковых слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их по...
Ответить
Обществознание
Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на сборе средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родител...
Ответить
Русский язык
Большая -сколько букв сколько звуков
Ответить