Построить прямоугольник длины сторон которого 4 сантиметра и 2 сантиметров Маша р??зделила этот прямоугольник на 8 квадратов меньше на 2 квадрата. Выполнить рисунок) ВТОРОЕ
Математика
Построить прямоугольник длины сторон которого 4 сантиметра и 2 сантиметров Маша р??зделила этот прямоугольник на 8 квадратов меньше на 2 квадрата. Выполнить рисунок) ВТОРОЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4умножаем на 2 ровно 8умножаем8ровно16
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