Постройте график функции у=х^2+4х-5 График я знаю какой получится, но не знаю решение, и таблицу точек х у х0=-в/2а х0=4\...
Алгебра
Постройте график функции у=х^2+4х-5 График я знаю какой получится, но не знаю решение, и таблицу точек х у х0=-в/2а х0=4\...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График представляет собой квадратичную параболу. Так как коэффициент при x² положителен, то ветви параболы направлены вверх. Переписав уравнение в виде y=(x+2)²-9, находим точки пересечения параболы с осью ОХ: (x+2)²-9=0, (x+2)²=9, x1+2=3, x2+2=-3, x1=1, x2=-5. Так как (x+2)²≥0, то наименьшее значение функции, равное -9, достигается при x+2=0, т.е. при х=-2. Таким образом, координаты вершины параболы есть (-2;-9). По этим данным, взяв достаточное количество точек, можно построить параболу.
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