Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 3 ч. Скорость первого мотоциклиста - 75 км / ч, а скорость второго мотоциклиста на 5 км / ч, больше скорости первого. Найди расстоя...

Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 3 ч. Скорость первого мотоциклиста - 75 км / ч, а скорость второго мотоциклиста на 5 км / ч, больше скорости первого. Найди расстояние между городами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75+5=80 75+80=155 155*3=465
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