Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 3 ч. Скорость первого мотоциклиста - 75 км / ч, а скорость второго мотоциклиста на 5 км / ч, больше скорости первого. Найди расстоя...

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и вст??етились через 3 ч. Скорость первого мотоциклиста - 75 км / ч, а скорость второго мотоциклиста на 5 км / ч, больше скорости первого. Найди расстояние между городами.

Автор: Гость