Привет,будьте добры помочь ,пожалуйста.Очень срочно!Заранее спасибо! 7. Из данных простых предложений составь сложноподчиненное. Определи в нем вид придаточного. Уметь с детства обслуживать себя очень важно. Это не только ра...

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Привет,будьте добры помочь ,пожалуйста.Очень срочно!Заранее спасибо! 7. Из данных простых предложений составь сложноподчиненное. Определи в нем вид придаточного. Уметь с детства обслуживать себя очень важно. Это не только развивает физически, но и очень дисциплинирует человека. Очень важно уметь с детства себя обслуживать 4. В каком предложении использована бессоюзная связь? А. Издавна знанием того, что такое добро, что такое зло, что правильно, а что нет, чем гордиться, а чего стоит стыдиться, владел народ. Б. Словом, народ – это бесконечная цепь множества детей и родителей, множества семей и оставшихся одинокими, и она тянется из далеких веков до нашего времени и пролегает далеко в будущее. В. Народ – это каждый из нас вместе со всеми, ныне живущими и жившими раньше. Г. Это наши отцы и матери со своими друзьями, соседями, знакомыми и незнакомыми, наши бабушки и дедушки и их предки, лежащие в родной земле – на ней они когда-то растили хлеб, строили дома и храмы, пели песни и веселились, плакали и молились, растили детей и кормили своих стариков

Автор: Гость