Решить неравенство 1)3^x+3/x-3lt;1; 2)2^x-1/x+1lt;1; 3)25^-xgt;1/5; Заранее спасибо.

Алгебра
Решить неравенство 1)3^x+3/x-3lt;1; 2)2^x-1/x+1lt;1; 3)25^-xgt;1/5; Заранее спасибо.
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