В каком веке Русь окончательно освободилась о власти Золотой Орды?
История
В каком веке Русь окончательно освободилась о власти Золотой Орды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Датой освобождения Руси от татаро-монгольского ига традиционно принято считать 1480-й год. Также это событие связывают со Стоянием на Угре.
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