Разложить на множители: 1) 2 в ( х - 1) - 3а( х -1) + с ( х -1)
Алгебра
Разложить на множители: 1) 2 в ( х - 1) - 3а( х -1) + с ( х -1)
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Гость:
(x-1)(2b-3a+c) ----------------------------
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