ПОМОГИИИИИТТЕЕЕ Реакции соединения: А. Fe+S=FeS B. 2HgO = 2Hg +O2 C. C+O2=CO2 D. 2H2O = 2H2 + O2 E. 2KMnO4 = K2MnO4 +MnO2 +O2 F. 2KClO3 = 2KCl +3O2 G. 6HF + N2 = NF3 + 3H2 H. CuCl2 + H2O=CuOHCl+HCl Могут быть один или...

Химия

ПОМОГИИИИИТТЕЕЕ Реакции соединения: А. Fe+S=FeS B. 2HgO = 2Hg +O2 C. C+O2=CO2 D. 2H2O = 2H2 + O2 E. 2KMnO4 = K2MnO4 +MnO2 +O2 F. 2KClO3 = 2KCl +3O2 G. 6HF + N2 = NF3 + 3H2 H. CuCl2 + H2O=CuOHCl+HCl Могут быть один или несколько вариантов ответа.

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