Папа купил на зиму 7 мешков картофеля по 40 кг в каждом. К весне еще осталось половина одного мешка. Сколько килограммов картофеля съели за зиму? выражение пожалуста

Математика

Папа купил на зиму 7 мешков картофеля по 40 кг в каждом. К весне еще осталось половина одного мешка. Сколько килограммов картофеля съели за зиму? выражение пожалуста

Автор: Гость