Папа купил на зиму 7 мешков картофеля по 40 кг в каждом. К весне еще осталось половина одного мешка. Сколько килограммов картофеля съели за зиму? выражение пожалуста
Математика
Папа купил на зиму 7 мешков картофеля по 40 кг в каждом. К весне еще осталось половина одного мешка. Сколько килограммов картофеля съели за зиму? выражение пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На зиму - 7м по 40кг К весне -? 40·7=280 (кг) картошки в 7 мешках 280÷7=40 (кг) картошки в 1 мешке 40÷2= 20 (кг) картошки в 1,5 мишке 280-20=260 (кг) картошки сели за зиму Ответ:260 килограмм картошки сели за зиму.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Write what their jobs are 1. mary teaches musik at school 2. Denis cooks food 3. Margaret makes dresses 4. Tom works in a shop 5. David flies plane...
История
В какой из этих стран был наивысший уровень жизни, Франция, Германия, Италия, Австро-Венгрия, Великобритания.