Папа купил на зиму 7 мешков картофеля по 40 кг в каждом. К весне еще осталось половина одного мешка. Сколько килограммов картофеля съели за зиму? выражение пожалуста

Математика
Папа купил на зиму 7 мешков картофеля по 40 кг в каждом. К весне еще осталось половина одного мешка. Сколько килограммов картофеля съели за зиму? выражение пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На зиму - 7м по 40кг  К весне -?  40·7=280 (кг) картошки в 7 мешках 280÷7=40 (кг) картошки в 1 мешке   40÷2= 20 (кг) картошки в 1,5 мишке   280-20=260 (кг) картошки сели за зиму Ответ:260 килограмм картошки сели за зиму.
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