Постройте график функции y корень из x а) наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке (2;4)

Алгебра
Постройте график функции y корень из x а) наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке (2;4)
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