У Кристины 30 тетрадей в клетку а тетрадей в линейку на 10 меньше.Сколько тетрадей в линейку у Кристины?
Математика
У Кристины 30 тетрадей в клетку а тетрадей в линейку на 10 меньше.Сколько тетрадей в линейку у Кристины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-10=20 тетрадей в линейку
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