У Кристины 30 тетрадей в клетку а тетрадей в линейку на 10 меньше.Сколько тетрадей в линейку у Кристины?

Математика

У Кристины 30 тетрадей в клетку а тетрадей в линейку на 10 меньше.Сколько тетрадей в линейку у Кристины?

Автор: Гость