постройте график функции y=4х-x^2а)укажите промежуток в котором значение функции положительно

Гость: Гость:

{y=4x-x^2 {y=0 4x-x^2=0 x=0 x=4 _ + _ ____._____.____>+00 0 4 на промежутке от 0 до 4 значения функции f(x)>0 график парабола, ветви которой направлены вниз, вершина в точке (2;4)