постройте график функции y=4х-x^2а)укажите промежуток в котором значение функции положительно

Алгебра
постройте график функции y=4х-x^2а)укажите промежуток в котором значение функции положительно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{y=4x-x^2 {y=0  4x-x^2=0 x=0 x=4    _       +        _ ____._____.____>+00        0         4   на промежутке от 0 до 4 значения функции f(x)>0   график парабола, ветви которой направлены вниз, вершина в точке (2;4)  
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