постройте график функции y=4х-x^2а)укажите промежуток в котором значение функции положительно
Алгебра
постройте график функции y=4х-x^2а)укажите промежуток в котором значение функции положительно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{y=4x-x^2 {y=0 4x-x^2=0 x=0 x=4 _ + _ ____._____.____>+00 0 4 на промежутке от 0 до 4 значения функции f(x)>0 график парабола, ветви которой направлены вниз, вершина в точке (2;4)
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