Потребляя углекислый газ, воду, минеральные соли растение питается или нет
Биология
Потребляя углекислый газ, воду, минеральные соли растение питается или нет
Ответ(ы):
Гость:
Они питаются .. ... . ........
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